Rissa con mazza di ferro e auto danneggiata, intervengono i Carabinieri

Domenica sera, i carabinieri della Stazione di Caccuri sono intervenuti in Castelsilano (KR) dove, per futili motivi, era scaturita una lite tra quattro persone del luogo.

Il tempestivo intervento dei militari ha consentito di sedare la rissa in atto, terminata con lievi lesioni per tutti, con il danneggiamento di un’autovettura ed il sequestro di una mazza di ferro.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per le persone coinvolte è scattato l’arresto in regime domiciliare presso le rispettive abitazioni, convalidato in data odierna.