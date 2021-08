Donato un defibrillatore alla città di Crotone

Un gesto di grande generosità dalla Germania ed in particolare dalla clinica Ev. Stiftung Tannenhof di Remscheid (Renania settentrionale)

La struttura sanitaria diretta dal dott. Dietmar Volk ha donato alla città di Crotone un defibrillatore di ultima generazione.

La donazione è avvenuta ieri presso la casa comunale.

A ricevere il direttore del centro sanitario, il sindaco Vincenzo Voce e la vice sindaco Rossella Parise.

Presente all’iniziativa la dott.ssa Maria Papaianni che collabora con la struttura tedesca ed è la responsabile del programma in Italia.

Un atto di grande sensibilità che conferma l’amicizia che lega la città di Crotone con la realtà tedesca.

Il defibrillatore sarà installato presso il Comando di Polizia Locale disponibile per le eventuali emergenze che dovessero verificarsi in quella zona.

Il sindaco ha ringraziato, a nome della comunità cittadina, il dott. Volk e la dott.ssa Papaianni per la sensibilità dimostrata e l’attenzione nei confronti della città di Crotone.

L’incontro è stato anche l’occasione da parte degli ospiti tedeschi di presentare il loro programma “Infermiere professionale made in Germany” che la struttura sta promuovendo.

Si tratta di un percorso di formazione completamente gratuito e retribuito destinato a giovani con età compresa tra i 18 e 43 anni che prevede la possibilità di seguire la formazione professionale nel settore infermieristico in Germania con riconoscimento internazionale e preceduto da un corso di lingua e cultura tedesca che si svolge a Cirò Marina in via Chieti n.7