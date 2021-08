I carabinieri di Crotone, a seguito della segnalazione giunta poco prima sul numero unico di emergenza “112” relativo al furto di due biciclette elettriche in danno di turisti stranieri in vacanza a Crotone, avviavano accurate ricerche, rinvenendole all’interno di un garage in disuso. La refurtiva, del valore di 6000 euro, veniva restituita ai legittimi proprietari. Sono tuttora in corso le indagini per individuare i responsabili del furto.