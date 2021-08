Crotone: Sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno sorpreso al parco in altro comune senza motivo, arrestato

I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Crotone hanno arrestato, in flagranza di reato, un 47enne, pregiudicato crotonese, per la violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Crotone.

I militari hanno sorpreso l’uomo in un parco-giochi ubicato in località “Culturelle” del comune di San Giovanni in Fiore (CS) senza un valido motivo.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.