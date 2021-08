Crotone – Servizio straordinario di controllo del territorio in vista del Ferragosto

I carabinieri del Comando Provinciale di Crotone sono impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio in vista del Ferragosto, con un sensibile aumento della proiezione esterna di pattuglie, anche a piedi, l’espletamento di numerosi posti di controllo, vigilanza obiettivi sensibili e sui soggetti sottoposti a misure restrittive presso le proprie abitazioni.

L’iniziativa sul territorio non ha tardato a dare i suoi frutti. Nella giornata di ieri, infatti, i carabinieri della stazione Cutro e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Crotone hanno tratto in arresto un 29enne censurato che, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato sorpreso con una pistola marca beretta mod.70 cal. 7,65, con matricola abrasa, completa di 2 caricatori, 9 cartucce cal. 7,65 ed una mazza da baseball. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto in sequestro. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato è stato tradotto presso la casa Circondariale di Crotone a disposizione del Pubblico Ministero di turno della locale Procura della Repubblica.