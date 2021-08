Crotone – Raccolta fondi per l’acquisto di un casco refrigerante per il reparto oncologico dell’Ospedale S. Giovanni di Dio

La Commissione Pari Opportunità, presieduta dalla consigliera comunale Carmen Giancotti, promuove la campagna raccolta fondi per l’acquisto di un casco refrigerante per il reparto oncologico dell’Ospedale S. Giovanni di Dio.

Una iniziativa sostenuta ed effettuata con l’assessore alla Tutela della Salute Carla Cortese.

La campagna nasce a seguito dell’incontro che la Commissione e l’assessorato hanno avuto con i rappresentanti dell’associazione Vivere Sorridendo che ha acquistato un casco refrigerante per il reparto

Si è deciso di sostenere la meritoria iniziativa e lanciare una campagna di raccolta fondi per completare la somma occorrente per il casco che è già disponibile presso la struttura ospedaliera.

Uno degli effetti collaterali dei trattamenti oncologici di chemioterapia è la perdita dei capelli con un rilevante impatto psicologico sulla persona. Il casco refrigerante consente di limitare ed in alcuni casi di evitare la perdita dei capelli.

L’IBAN del conto dedicato intestato all’associazione Vivere Sorridendo sul quale è possibile effettuare i versamenti è IT34 A030 3222 2000 1000 0671 288