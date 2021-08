Crotone – Emergenza incendi: massima prudenza e collaborazione

“Sono giorni difficili, terribili per la nostra Calabria stretta nella morsa del fuoco.

In questi drammatici frangenti il ringraziamento e il sostegno di tutti va alla Protezione Civile, a Calabria Verde, ai Vigili del Fuoco, ai volontari che non si stanno risparmiando così come piena vicinanza esprimo alle popolazioni colpite e alle famiglie delle vittime.

E’ importante, in questo momento, la massima attenzione e prudenza da parte di tutti, evitando comportamenti che possano mettere a rischio l’incolumità delle persone.

Su questo fronte c’è grande attenzione da parte di tutti gli Enti preposti, coordinati dalla Prefettura, ma è importante la collaborazione di tutti attraverso il rispetto delle normative ed ordinanze in materia”.

Lo afferma il sindaco Vincenzo Voce.