Nek in concerto a Savelli il prossimo 25 agosto

Si terrà il prossimo 25 agosto, al campo sportivo di Savelli (Kr) il concerto di Filippo Neviani, meglio conosciuto come Nek. La manifestazione, realizzata in collaborazione con la Esse Emme Musica, rientra nel programma dell’Agosto savellese organizzato dall’Amministrazione comunale.

La data di Savelli rientra nelle tappe del tour “Live acustico 2021” che lo stesso Nek ha così avuto modo di commentare: «L’estate scorsa ho avuto il privilegio di fare alcuni concerti chitarra e voce, ripercorrendo le canzoni del mio repertorio e raccontandone le storie. Abbiamo cantato, abbiamo riso, ci siamo emozionati, ed è stato molto bello soprattutto perché era una ripartenza, per me, per i professionisti che lavorano nel nostro settore, ma un po’ per tutti. Poi ci siamo fermati di nuovo ed è stato un anno difficilissimo, lo sappiamo, lo sapete».

«Partiremo da dove ci siamo lasciati – ha aggiunto -, porterò in giro uno spettacolo acustico, visto che l’anno scorso a tutti voi che siete venuti a trovarmi è piaciuto molto, ma non sarò solo, sul palco con me ci sarà il mio chitarrista Max Elli e stiamo lavorando a diverse sorprese e novità. Non vedo l’ora di rivedervi tutti».

In questi giorni tra l’altro è uscito online il nuovo videoclip di Nek, “Un’estate normale”, il nuovo singolo che a distanza di un anno dal suo ultimo progetto discografico ha visto il cantautore tornare con un brano pop, in cui sonorità elettroniche incontrano strumenti suonati, disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Il concerto di Nek a Savelli, che avrà inizio alle ore 21.30, sarà ad ingresso gratuito, ma con prenotazione da effettuarsi presso il Comune di Savelli. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e in assoluta sicurezza.