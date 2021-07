Crotone – Attività di sensibilizzazione e formazione per emergenze

Quattro appuntamenti, nel corso del mese di agosto, a cura della Cooperativa IntensifiCARE in collaborazione Croce Rossa e FenImprese, iniziative patrocinate dall’assessorato alla Tutela della Salute, per sensibilizzare circa la corretta esecuzione delle manovre di rianimazione polmonare e per acquisire la capacità di riconoscere ed affrontare vari tipi di emergenza, come ad esempio un arresto cardiaco improvviso.

Il primo appuntamento il 2 agosto dalle ore 18 presso il Centro Sportivo Macrillò in località Margherita, il giorno 11 agosto presso Lido Casarossa alle ore 17:00, il terzo il giorno 18 agosto presso il Lido Tricoli alle ore 17:00 e il giorno 29 agosto sul lungomare cittadino.

Appuntamenti quanto mai attuali anche alla luce della recente approvazione della normativa dell’utilizzo del defibrillatore.

Il progetto intende focalizzare l’importanza della rianimazione cardio – polmonare e del defibrillatore nella vita di tutti i giorni ,nozioni di base ma che possono salvare la vita in situazioni di particolare emergenza