Crotone – Assemblea pubblica su emergenza rifiuti

Il sindaco Vincenzo Voce, accogliendo la richiesta dei consiglieri comunali Dalila Venneri, Vincenzo Familiari, Alessandro Manica, Anna Maria Cantafora, Santo Facino, Floriana Mungari, Iginio Pingitore, Chiara Capparelli, Paola Liguori, Paolo Acri, Ginetta Tallarico, Salvatore Riga e Giada Vrenna formulata ai sensi dell’art. 55 del Regolamento per la partecipazione popolare, ha indetto una assemblea pubblica sulla grave situazione di emergenza in materia sanitaria e ambientale a seguito del provvedimento regionale che dispone il conferimento dei rifiuti in località Columbra che si terrà il 6 agosto alle ore 17.00 presso il Parco Pitagora.

Alla assemblea, con la cittadinanza, sono invitate a partecipare le deputazioni nazionali e regionali, i sindaci della provincia di Crotone, i consiglieri comunali, i sindacati, le associazioni di categoria e ambientali, i candidati alla carica di presidente della Regione Calabria