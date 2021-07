Crotone – Al via la gara di progettazione per la ex piscina Coni

Al via la gara di progettazione per la ex piscina Coni

Prende corpo la riqualificazione dell’area dell’ex piscina Coni sul lungomare cittadino.

Dopo l’affermazione ottenuta dal Comune di Crotone nel prestigioso bando della Presidenza del Consiglio “Italia City Branding 2020” con la proposta progettuale “Kroton – Rinnov@azione e Sport” con il quale l’Ente ha ottenuto un finanziamento per interventi su strutture cittadine con l’obiettivo di incrementare l’attrattività del territorio mediante la promozione congiunta di offerta culturale e sportiva si passa alla fase esecutiva della progettazione.

Lo comunica l’assessore allo Sport e alla Programmazione Luca Bossi.

Si è proceduto, infatti, all’indizione della gara per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere di riqualificazione e recupero dell’area ex piscina Coni.

Come già specificato in sede di presentazione dell’aggiudicazione del bando “Italia City Branding 2020” l’azione progettuale prevede la riqualificazione dell’area e la ricostruzione, con gli opportuni aggiornamenti tecnici e funzionali all’utilizzo, della piscina con particolare riguardo alla salvaguardia della memoria storica di un luogo caro ai cittadini.

Il valore aggiunto della azione di riqualificazione sarà renderla fruibile ai cittadini anche nei mesi invernali con una copertura fissa e ad elevata efficienza energetica.

“Con l’indizione della gara di progettazione, inizia il percorso di riqualificazione di un luogo simbolo della città di Crotone, la piscina ex Coni.” afferma l’assessore Bossi

“E’ la dimostrazione della piena capacità dell’ente di portare avanti progetti complessi e le sfide che ci siamo posti. La pubblicazione della gara di progettazione è il primo passo operativo che dà seguito alla stipula della convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui seguiranno ulteriori passi afferenti alle altre linee di intervento al fine di rispettare le tempistiche imposte. Obiettivo è avere quanto prima il progetto cantierabile per poter successivamente attingere alle risorse previste per la realizzazione delle opere, così come anticipato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Un ringraziamento va a tutti i dipendenti del comune che si sono prodigati per arrivare a ciò.”