Crotone – Il 15 luglio Consiglio Comunale straordinario su mancata erogazione royalties ai pescatori

Ai sensi dell’art. 30 del vigente Statuto Comunale e dell’art. 44 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Crotone è convocato, previo parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo, il Consiglio Comunale aperto in sessione straordinaria, nonché in seduta pubblica, in presenza presso la Sala Consiliare ubicata nel Palazzo Comunale – piazza della Resistenza, in 1^ convocazione per giorno 15 luglio 2021, alle ore 15:45 e, ove occorra, in 2^ convocazione per giorno 16 luglio 2021, alle ore 15:45 presso stessa sede, ai fini della trattazione del seguente ordine del giorno:

– Mancata erogazione royalties pescatori, situazione di difficoltà della marineria cittadina, problematica del porto.

La predetta sessione avrà luogo in pubblica seduta a cui parteciperanno le associazioni di categoria del settore pesca e le parti sociali.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Ing. Giovanni Greco