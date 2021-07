A Crotone il concerto di Salvatore Cauteruccio

E’ un racconto intimo e senza filtri dal titolo Accordion Solo, quello che il fisarmonicista calabrese Salvatore Cauteruccio porterà in concerto a Crotone sabato 10 luglio alle 21:00, nel cortile interno di fondazione Berlingeri – Ostello Casa di Chiara, piazza S. Veneranda, nel cuore del centro storico.

L’evento, fortemente voluto e promosso da E20 Music management e associazione Festival dell’Aurora, prende il titolo dall’omonimo disco pubblicato nel 2020 dall’artista, che dopo il periodo di stop dovuto all’emergenza sanitaria, proprio dalla città pitagorica riprende il dialogo con gli ascoltatori in una dimensione interamente acustica e con un repertorio di brani originali di sua composizione, musiche scritte appositamente per fisarmonica da Roberto Musolino e alcune tra le più straordinarie composizioni del grande rivoluzionario del tango, Astor Piazzolla. << Un concerto in solo è il momento in cui il musicista mette a nudo la sua anima – spiega Cauteruccio – non può che essere sé stesso e raccontare attraverso le note che dovrà interpretare, ogni suo respiro e ogni suo pensiero senza la protezione e il conforto di altri strumenti >>. << Il concerto di un musicista del calibro di Cauteruccio – aggiunge Luca Campana per E20 Music Management – è una sorta di regalo che vogliamo fare alla città, e in particolare al centro storico, luogo magico e ricco di storie autentiche, come autentica e ricca di sfumature è proprio la musica di questo grande artista >>.

Nato a Belvedere Marittimo (Cosenza) Cauteruccio vanta una consolidata carriera internazionale: musicista professionista e docente di fisarmonica moderna e jazz, ha scritto e arrangiato musiche per diversi spettacoli teatrali, inciso dischi per la prestigiosa label Picanto Records e svolge un’intensa attività concertistica in tutto il mondo con progetti che vanno dal solo all’orchestra sinfonica. Dal 2016 suona stabilmente con Geoff Westley, Mariella Nava e Maurizio Morante; ha collaborato inoltre con Amedeo Minghi, Anna Mazzamauro, Rosa Martirano, Eric Daniel e Robertinho De Paula. Dal 2012 è nella Top List dei primi dieci fisarmonicisti Italiani ai Jazzit Awards.

Al fine di garantire il pieno rispetto dei protocolli vigenti per il contenimento della diffusione del Coronavirus, il concerto avrà un numero limitato di posti per il pubblico, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo email e20musicmanagement@gmail.com, con i dati anagrafici (nome e cognome) e un recapito telefonico.