Petilia Policastro (KR) – 300 grammi di marijuana in cucina e 3 piante di canapa indiana in un rustico, un arresto

300 grammi di marijuana in cucina e 3 piante di canapa indiana in un rustico, un arresto.

Nella giornata di ieri, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro hanno proceduto all’arresto di un 52enne del luogo, già conosciuto alle forze dell’ordine, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I carabinieri, dopo essere entrati nell’abitazione dell’uomo, hanno infatti trovato nella cucina circa 300 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento e nel rustico tre piante di cannabis indica alte circa 30 cm.

Tutto il materiale è stato sequestrato e l’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida come disposto dalla Procura della Repubblica di Crotone.