Crotone – Parte la raccolta differenziata in tre quartieri della città

La raccolta differenziata parte, in via sperimentale, in tre zone della città: Poggioverde, Margherita e viale Magna Grecia (tratto cimitero – Casarossa)

Dopo l’annuncio alla cittadinanza della scorsa settimana da parte del Comune, questa mattina, nella Sala Consiliare, il sindaco Vincenzo Voce e il presidente di Akrea Gianluca Giglio hanno illustrato, nel corso di una conferenza stampa, i dettagli di una attività che il sindaco ha definito non solo un dovere civico ma un modo per rendere i cittadini protagonisti del cambiamento dell’intera città.

I residenti dei tre quartieri, infatti, faranno da apripista ad un programma che interesserà, a breve, tutta la città.

Le zone sono state individuate a seguito di attenta analisi in relazione alla densità abitativa ed i flussi di conferimento

Il modello di raccolta differenziata utilizzato in via sperimentale nei suddetti quartieri è di tipo “misto” e combina un servizio di raccolta “porta a porta” (nel caso di singole unità residenziali) con un servizio “di prossimità” (nel caso di unità condominiali).

La raccolta di prossimità è organizzata previo allestimento di postazioni, ognuna con una “batteria” di contenitori carrellati da 120/240/360 lt., nelle aree di pertinenza o nelle immediate adiacenze dei condomìni. Ogni “batteria” di carrellati è composta da cinque contenitori, diversi per colore secondo le varie frazioni di rifiuti. Il numero e la dislocazione delle postazioni sono in funzione delle caratteristiche delle abitazioni servite, della viabilità pubblica e della idoneità dei mezzi aziendali.

Sul nuovo portale di Akrea si potrà scaricare anche l’app “Città di Crotone”, all’interno della quale gli utenti troveranno un’area dedicata ad Akrea per una più comoda e rapida consultazione via smartphone dei servizi svolti dal gestore.

Attraverso l’app, i cittadini residenti nei quartieri interessati alla differenziata potranno ricevere anche notifiche “push”, ad esempio il promemoria del giorno di conferimento della specifica frazione di rifiuto.

Akrea provvederà alla distribuzione presso le abitazioni dei kit informativi, che conterranno, oltre alle comunicazioni del Comune, le istruzioni per il corretto smaltimento dei rifiuti e il calendario della raccolta con i giorni stabiliti per il ritiro delle varie tipologie di rifiuti.

Inoltre, Akrea attiverà info-point nei quartieri interessati al servizio RD, dove personale specializzato fornirà ogni eventuale ulteriore chiarimento agli utenti.

Adesso la parola, anzi l’azione, passa ai cittadini che con il loro contributo e collaborazione , modificando le passate abitudini, evitando di abbandonare materiale ingombrante e conferendo in modo differenziato potranno rendere la città vivibile, decorosa e ordinata.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il dirigente del settore Ambiente Elisabetta Dominjanni, il funzionario del settore Danilo Pace e il comandante della Polizia Locale Francesco Iorno che ha evidenziato che saranno previsti particolari controlli affinché il servizio di raccolta differenziata si possa svolgere secondo programma e rispondendo alle esigenze dei cittadini