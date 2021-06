Crotone – La magia di “Voci Argentine” in piazza Immacolata

Non ci poteva essere modo migliore dell’evento “Voci Argentine”, che si è tenuto ieri sera a piazza Immacolata, per concludere il programma delle iniziative di “Biblioteca Casa di Quartiere “Bibliotec@…un libro ovunque”, (Piano Cultura Futuro Urbano del Mibact), promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Crotone

Un evento che ha sintetizzato le finalità del progetto: valorizzare attraverso la cultura i luoghi della città.

Promosso dalla Libreria Cerrelli, grazie all’intuizione di Paolo Cerrelli, piazza Immacolata si è rivelata il palcoscenico ideale per ospitare una serata suggestiva dove la poetica del tango e delle parole hanno creato una atmosfera magica che ha coinvolto il pubblico presente.

“Voci Argentine” è stato un omaggio ad Astor Piazzolla a 100 anni dalla nascita e al poeta calabrese Antonio Porchia

Attraverso la musica di un compositore d’avanguardia come Astor Piazzolla, a 100 anni dalla sua nascita, e gli aforismi di un umile calabrese di Conflenti emigrato in Argentina agli inizi del ‘900 divenuto, poi, “figura capitale della letteratura ispano-americana”, Antonio Porchia e grazie alla maestria dei musicisti: Paolo Corda (Fisarmonica) – Gianfrancesco Federico (Violino)-Cristian Piperis (contrabasso) la serata è stata anche l’occasione per omaggiare i tanti emigrati italiani che hanno trovato accoglienza in Argentina.

Una serata resa possibile dalla sinergia che si è creata tra l’assessorato alla Cultura retto da Rachele Via e la storica Libreria Cerrelli e con il prezioso contributo delle funzionarie dell’Ufficio Cultura Carmen Messinetti e Valeria Cassano.