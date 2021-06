Crotone – Incontro con dirigenti scolastici: proseguire e consolidare il rapporto sinergico con il mondo della scuola

Proseguire e consolidare il rapporto sinergico con il mondo della scuola.

Con questa finalità, alla vigilia della conclusione di un anno scolastico difficile ma dove la collaborazione tra scuola e amministrazione ne ha consentito il regolare svolgimento, l’assessore alla Pubblica Istruzione Rachele Via ha incontrato, nella Sala Consiliare, i dirigenti degli istituti di competenza comunale.

Un incontro, al quale ha partecipato il funzionario comunale Enrico D’Ettoris, per fare il punto della situazione ma anche per gettare le basi per il prossimo anno scolastico.

L’assessore Via ha informato i dirigenti che sono state già avviate le procedure per l’iscrizione on line sia del servizio trasporto che per il servizio mensa per l’anno scolastico 2021/2022.

Si lavorerà, dunque, durante l’estate per preparare al meglio il nuovo anno scolastico che si auspica con un percorso meno tormentato del precedente soprattutto nell’interesse degli alunni.

L’altro aspetto che l’assessore Via ha evidenziato è la volontà di coinvolgere il mondo della scuola sui principali progetti che l’amministrazione sta mettendo in campo a cominciare da Antica Kroton.

Ai dirigenti l’assessore ha illustrato le principali linee progettuali e concordato, se le condizioni lo consentiranno, incontri con gli alunni non solo su questo tema ma anche su quello, ad esempio, della raccolta differenziata.

Il sindaco Voce nel suo intervento ha ringraziato i dirigenti scolastici per l’impegno e l’attenzione dedicata ai ragazzi non solo dal punto di vista formativo ma anche della crescita come cittadini.