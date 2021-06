Crotone – Buoni Spesa Covid – 19: avviso di preinformazione

L’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi comunica che il Comune di Crotone procederà, entro la fine del mese di giugno, alla pubblicazione di un avviso per l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità a favore di nuclei familiari in stato di bisogno economico.

Le nuove procedure prevedono, tra gli altri requisiti, il possesso dell’attestazione ISEE ordinario in corso di validità o, in alternativa, dell’attestazione ISEE corrente riguardante il proprio nucleo familiare e una procedura di compilazione on line della domanda per i buoni spesa a cui si potrà accedere unicamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Al fine di agevolare la partecipazione all’avviso che sarà pubblicato nei termini sopra indicati l’assessore Pollinzi invita sin d’ora coloro che intendono partecipare allo stesso a munirsi, entro la fine di giugno, dell’attestazione ISEE ordinario, o in alternativa, di attestazione ISEE corrente, qualora non ne siano ancora in possesso e di identità SPID la cui procedura per l’ottenimento della stessa è indicata al sito https://www.spid.gov.it/