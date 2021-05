Pesca di frodo con generatore di corrente. Tre persone denunciate durante un controllo

I militari della Stazione Carabinieri Parco di Cotronei dipendente dal Raggruppamento Parchi – Reparto CC P.N. “Sila” hanno nei giorni scorsi deferito all’Autorità Giudiziaria tre persone per uccisione e danneggiamento della fauna protetta del Parco, nella fattispecie delle trote “Fario”, con l’ausilio di mezzi di distruzione quali l’utilizzo di generatore di corrente. Le tre persone, a bordo di due fuoristrada sono state fermate ad un posto di controllo, dai militari, mentre transitavano nella località “Li Carbonari-Pollitrea”del comune di Cotronei (KR). Le due auto giunte a qualche minuto di distanza l’una dall’altra sono state sottoposte a perquisizione dalla quale è emerso che gli occupanti avevano effettuato la cattura ed uccisione di fauna ittica protetta del Parco, e precisamente 295 esemplari di trota di misure variabili da 10 a 40 cm per un peso totale di circa 17 kg, gli stessi esemplari sono stati catturati utilizzando la corrente elettrica. Infatti all’interno degli autoveicoli, ben nascosta, è stata rinvenuta l’attrezzatura necessaria, ed in particolare un generatore a scoppio di grossa potenza, dei retini metallici e il cavo elettrico. Materiale che è stato