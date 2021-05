No del Consiglio regionale al Parco eolico ‘Timpe di Muzzunetti’, Irto (Pd): “Giornata positiva per gli storici vigneti del Cirò, adesso basta alibi servono fatti”

“E’ stata una giornata molto positiva per la tutela e la valorizzazione del territorio di Cirò che oggi ha registrato l’approvazione in Consiglio regionale della mozione finalizzata a impedire che in quella porzione di territorio, dove insistono gli storici vigneti cirotani, si possa compiere uno scempio di proporzioni incalcolabili e che causerebbe un danno gravissimo non solo alle realtà produttive locali e a tutto l’indotto del comparto vitivinicolo ma all’intera immagine della Calabria agli occhi dell’Italia e del mondo”.

E’ quanto afferma il consigliere regionale del Pd, Nicola Irto a margine degli odierni lavori della massima assemblea regionale che ha dato disco verde alla mozione denominata: “No al Parco eolico ‘Timpe di Muzzunetti'” che lo stesso Irto ha proposto e scritto e che ha visto anche il sostegno dell’assessore regionale all’Agricoltura.