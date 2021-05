Crotone – Convocato il Consiglio Comunale per il 3 giugno 2021

Ai sensi dell’art. 30 del vigente Statuto Comunale e dell’art. 46 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Crotone è convocato, previo parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, nonché in seduta pubblica, presso la Sala Consiliare ubicata nel Palazzo Comunale – P.zza della Resistenza, in 1^ convocazione per giorno 3 giugno 2021, alle ore 15:30 e, ove occorra, in 2^ convocazione per giorno 4 giugno 2021, alle ore 15:30 presso stessa sede, ai fini della trattazione del seguente ordine del giorno:

Mozione “Proposta di donazione della statua di Pino Crea da parte degli eredi”; Mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki; Verifica della quantità e qualità di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, da cedere in proprietà o in diritto di superficie e determinazione dei prezzi di cessione per l’anno 2020, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 172 comma 1 lettera b), come modificato ed integrato dal D. L.vo n. 126 del 18/08/2014 . Periodo 2021-2023; Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, legge 160/2019; Approvazione regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, legge 160/2019. Decorrenza 01 gennaio 2021; “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per il periodo 2021-2023”. Approvazione; Approvazione regolamento comunale del sistema di videosorveglianza per la sicurezza cittadina del Comune di Crotone; Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett. a) del T.U.E.L. – Sentenza CTP di Crotone n. 1699/02/2018 a favore dell’Avv. Maria Caterina Perrotta, e Sentenza CTP di Crotone n. 397/02/21 a favore del difensore, distrattario ex art. 93 c.p.c., Avv. Marinella Riolo. Adeguamento gruppi e commissioni consiliari permanenti Adeguamento nomina Commissione Pari Opportunità

Il Presidente del Consiglio Comunale

Ing. Giovanni Greco