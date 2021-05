Crotone – Convocato il Consiglio Comunale il 13 maggio

Ai sensi dell’art. 30 del vigente Statuto Comunale e dell’art. 46 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Crotone è convocato, previo parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, nonché in seduta pubblica, presso la Sala Consiliare ubicata nel Palazzo Comunale – P.zza della Resistenza, in 1^ convocazione per giorno 13 maggio 2021, alle ore 15:00 e, ove occorra, in 2^ convocazione per giorno 14 maggio 2021, alle ore 15:00 presso stessa sede, ai fini della trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute dal Comune di Crotone ex art.20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175. Approvazione;

2) Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale 2021, Art. 21 del D.Lgs. 50/2016. Approvazione;

3) Delibera di indirizzo su SS106 tratto tra l’aeroporto “Pitagora” di Crotone (KR) e la località Sibari innesto SS 534 nel Comune di Cassano allo Jonio (CS). Deroga alla procedura di dibattito pubblico (Art. 8 D.L. 76/2020 convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120

Il Presidente del Consiglio Comunale

Ing. Giovanni Greco