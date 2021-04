Sottoscritto il protocollo di intesa tra il Comune di Crotone e il Comitato per il quadriennio Paralimpico 2021-2024

E’ stato firmato, questa mattina nella Casa Comunale, dal sindaco Vincenzo Voce e dal presidente regionale del Comitato Italiano Paralimpico Antonello Scagliola il protocollo di intesa tra il Comune di Crotone e il Comitato per il quadriennio Paralimpico 2021-2024.

Presenti all’iniziativa l’assessore allo Sport Luca Bossi, l’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi e il delegato provinciale del Comitato Bonaventura Pugliese.

L’importanza della sottoscrizione del protocollo la illustra l’assessore allo Sport Luca Bossi che ha seguito le fasi di predisposizione dell’accordo: “si tratta di un importante strumento destinato alla promozione delle attività sportive agonistiche ed amatoriali per persone disabili secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all’attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità”

“Abbiamo accolto con piacere la proposta pervenuta dal Comitato Italiano Paralimpico finalizzata all’avvio di una collaborazione per promuovere la pratica delle attività sportive paralimpiche afferenti tutte le tipologie di disabilità, sia motoria che intellettiva e relazionale come mezzo per ritrovare se stessi e le proprie nuove abilità” aggiunge l’assessore

“Avvertiamo soprattutto come un dovere morale, più che un atto amministrativo, questa collaborazione con il Comitato Paralimpico. Il Comune ispira la propria azione a principi di solidarietà e di inclusione” ha detto il sindaco Voce

Il presidente Scagliola ha evidenziato l’importanza dell’intesa e della partecipazione dei giovani alla pratica sportiva oltre che sottolineare l’aspetto dell’inclusione sociale: “i risultati sportivi sono importanti ma la felicità di un ragazzo assume una valenza ancora più grande”