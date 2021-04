Il Comitato Antica Kroton organizza sit-in per la riapertura del Castello Fortezza di Crotone

Il Comitato Antica Kroton ha organizzato per la giornata di domenica 18 aprile p.v., alle ore 11.00, in P.zza Castello – di fronte l’entrata del Castello – un sit-in per richiedere la riapertura del Castello Fortezza di Crotone, ormai chiuso ed inaccessibile al pubblico da tre anni.

E’ necessario riportare l’attenzione della comunità e delle istituzioni sui beni monumentali, archeologici e sulle risorse culturali presenti nella nostra città, da troppo tempo trascurate e svilite, un patrimonio fondamentale per il rilancio del territorio.

La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti Covid con l’utilizzo delle mascherine da parte dei partecipanti e con il mantenimento del distanziamento sociale.

Il Comitato

Antica Kroton