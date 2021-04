I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Crotone, nell’ambito di una più ampia attività di contrasto alle piazze di spaccio nel capoluogo predisposta dal Comando Provinciale, hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti un 19enne, un 24enne ed un 31enne, tutti già noti alle forze dell’ordine e residenti nel quartiere di fondo Gesù.

I carabinieri, con l’ausilio dell’unità cinofila del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Crotone, hanno rinvenuto circa 13 grammi di eroina all’interno di una cassetta di derivazione per linea telefonica ubicata in una traversa di via Achille Grandi.

La sostanza stupefacente era già suddivisa in 24 dosi e pronta per essere ceduta dai tre giovani che sono stati bloccati da una pattuglia dell’Arma a bordo di una FIAT 500 di colore viola.

Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati tradotti, come disposto dal pubblico ministero di turno della locale Procura della Repubblica, presso la Casa Circondariale di Crotone in attesa dell’udienza di convalida.