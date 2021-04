Crotone – Convocato il Consiglio Comunale per il 16 aprile

Ai sensi dell’art. 30 del vigente Statuto Comunale e dell’art. 46 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Crotone è convocato, previo parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, nonché in seduta pubblica, in videoconferenza da remoto presso la Sala Consiliare ubicata nel Palazzo Comunale – piazza della Resistenza, in 1^ convocazione per giorno 16 aprile 2021, alle ore 15:00 e, ove occorra, in 2^ convocazione per giorno 17 aprile 2021, alle ore 15:00 presso stessa sede, ai fini della trattazione del seguente ordine del giorno:

Interpellanza del Consigliere Fabrizio Meo, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale; Modifiche e integrazioni del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale; Adeguamento gruppi e commissioni consiliari permanenti; Adeguamento nomina Commissione Pari Opportunità; Adesione del Comune di Crotone al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia; Costituzione di un tavolo di concertazione sui trasporti; Modifiche e aggiornamento del regolamento sull’imposta di soggiorno; Conferma aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2021 (L. 27 dicembre 2019, n. 160); Conferma per l’anno 2021 delle aliquote sull’addizionale comunale all’imposta sul reddito per le persone fisiche (IRPEF); Acquisizione al patrimonio immobiliare comunale dell’immobile sito in Via G. Mameli, 15 – Papanice; Riconoscimento debito fuori bilancio “Lavori di somma urgenza per ripristino viabilità di Via Argentina e disostruzione del Torrente Esposito – Evento alluvionale 21 e 22 Novembre 2020”; Riconoscimento debito fuori bilancio “Lavori di somma urgenza per ripristino viabilità Poggio Pudano (via Pallagorio, via Strongoli, via Petilia, via Isola Capo Rizzuto e ecc.) – Evento alluvionale 21 e 22 Novembre 2020”; Riconoscimento debito fuori bilancio “Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza della viabilità cittadina a seguito dell’evento alluvionale del 21 e 22 Novembre 2020”; Riconoscimento debito fuori bilancio “Lavori di somma urgenza per il ripristino della transitabilità veicolare in Loc. Manca di Cane– Evento alluvionale 21 e 22 Novembre 2020”; Riconoscimento debito fuori bilancio “Lavori di somma urgenza per rimozione fango e detriti sulle vie cittadine a seguito dell’evento alluvionale del 21 e 22 Novembre 2020”

Il Presidente del Consiglio Comunale

Ing. Giovanni Greco