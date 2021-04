Crotone – Avviso pubblico per la concessione di contributi ad operatori economici a seguito degli aventi alluvionali novembre 2020

E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Crotone l’avviso pubblico per la concessione di contributi ad operatori economici a seguito degli aventi alluvionali del 21 e 22 novembre.

L’amministrazione Comunale, in collaborazione con “Il Crotonese” aveva lanciato una campagna di raccolta fondi da destinare a ristoro dei soggetti maggiormente danneggiati in via complementare ad eventuali contributi straordinari di provenienza statale o regionale.

A seguito di valutazioni tecniche e incontri con la Camera di Commercio e le associazioni di categoria sono state individuate alcune zone della città dove si sono registrati i danni maggiori per le attività produttive.

A tale riguardo è stata realizzata una planimetria, allegata all’avviso che specifica dette aree della città e pertanto è stato emanato avviso pubblico destinato ai soggetti operanti in tali zone che abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali.

Entro venti giorni dalla pubblicazione dell’avviso, attraverso apposita modulistica scaricabile dal sito del Comune, gli operatori economici potranno presentare istanza per ottenere contributi economici secondo quanto specificato dal citato avviso.