Crotone – Abbandono indiscriminato di rifiuti: sanzioni da parte degli uomini del Comando di Polizia Locale

Gli uomini del comando di Polizia Locale, coordinati dal comandante Francesco Iorno, nell’ambito delle proprie attività, stanno effettuando una serie di controlli per sanzionare l’abbandono indiscriminato di rifiuti.

Come è noto, in queste giorni, per i problemi verificatisi al trituratore della struttura di Ponticelli, si è ovviato al conferimento in discarica attraverso una soluzione alternativa.

L’abbandono incontrollato di rifiuti contribuisce a generare ulteriori disagi alla cittadinanza.

Nell’ambito dei controlli sono stati elevate una serie di sanzioni, una delle quali per abbandono, da parte di una associazione, di faldoni contenenti documenti cartacei nella zona del Palakro, individuata dagli uomini del comando e sanzionata per euro 600.