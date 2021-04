Cotronei – Mense, da lunedì l’erogazione nelle scuole nel pieno rispetto delle normative anti-Covid

L’amministrazione comunale, attraverso il vicesindaco con delega alle politiche scolastiche Isabella Madia, rende noto alle famiglie con figli che frequentano gli istituti scolastici del territorio che «il servizio mensa è pronto a partire da lunedì 12 aprile». La comunicazione è avvenuta nel corso di una partecipata riunione online, grazie a cui Comune, responsabili mensa e scuola hanno interagito coi genitori degli allievi, spiegando loro le nuove modalità di erogazione del servizio, il quale, vista l’emergenza sanitaria da Covid-19, si prepara a garantire il pieno e assoluto rispetto dei protocolli di sicurezza.

«Il servizio mensa sarà fornito alle scuole di ogni ordine e grado – ha spiegato il vicesindaco di Cotronei -. Dalle materne alle medie, ritornerà quel momento importante di convivialità che a causa della pandemia era stato interrotto e da lunedì, in particolar modo, verrà organizzato attraverso apposite modalità, nonchè all’insegna della sicurezza e del rispetto delle regole. Il pranzo – ha proseguito Madia – non verrà più somministrato ai ragazzi in sala mensa, ma in ogni singola classe; i piatti saranno confezionati e sigillati grazie a una macchina ad hoc, i cibi preparati e consegnati dal personale della ditta, formato secondo i protocolli anticontagio. È già tutto organizzato nei minimi dettagli, anche i pagamenti avverranno in maniera telematica tramite piattaforma web, e, a esser sinceri, eravamo già pronti a partire dal primo di marzo però, a causa delle chiusure regionali e sindacali che si sono alternate, non abbiamo potuto fare altrimenti. Adesso – ha ancora affermato il vicesindaco – la mensa potrà effettivamente partire e il Comune, insieme alle scuole, continuerà ad ascoltare qualunque dubbio o perplessità dei genitori che, laddove vogliano, possono contattarci per trovare sinergicamente una soluzione».

Presenti alla riunione online, oltre al vicesindaco Isabella Madia e ai rappresentanti dei genitori degli studenti, anche il responsabile area amministrativa del Comune di Cotronei Antonio Scavelli, il dirigente