Bandiera Blu 2022, Isola Capo Rizzuto avvia l’iter per la candidatura

Si è svolto ieri il primo incontro consultivo tra l’amministrazione comunale e gli enti preposti per presentare la candidatura Bandiera Blu 2022 del comune di Isola Capo Rizzuto. Un incontro fortemente voluto dal Sindaco Maria Grazia Vittimberga che già da molto tempo ha avviato l’iter burocratico per avere questo importante riconoscimento, che significherebbe un ulteriore trampolino di lancio per il territorio. All’incontro, tenutosi in video – conferenza, hanno preso parte: Stefano Cocciolo, rappresentante della Capitaneria di Porto di Crotone; Alfonso Cortese e Guglielmo Liò per l’Amp Capo Rizzuto e il dottor Emilio Cellini per l’Arpacal. Per il comune di Isola Capo Rizzuto, invece, oltre al Sindaco Maria Grazia Vittimberga ha partecipato anche il consigliere Andrea Liò, che sta curando la parte burocratica della candidatura. Le istituzioni invitate all’evento hanno mostrato grande entusiasmo per l’iniziativa messa in campo dall’amministrazione Vittimberga, dando piena disponibilità all’ente per ogni tipo di collaborazione che miri a valorizzare il territorio. Soddisfatto dell’incontro il Sindaco Maria Grazia Vittimberga: “E’ stato un primo incontro molto proficuo, di comune accordo si è deciso di avviare un comitato tecnico scientifico per cercare, tutti insieme, di completare tutti i passaggi burocratici e avviare la candidatura”. “Come ente – prosegue il Sindaco – ci siamo già portati avanti con un po’ di lavoro grazie anche all’impegno del consigliere Andrea Liò. L’idea iniziale era quello di presentare la candidatura per il 2021, poi abbiamo capito che materialmente sarebbe stato impossibile completare tutti gli step richiesti dalla fondazione che si occupa della bandiera blu e per tanto ci siamo concentrati sul 2022. Una bocciatura avrebbe sicuramente avuto risvolti negativi sul territorio, quindi meglio aspettare un anno in più”. “La candidatura di Isola Capo Rizzuto – ribatte il Vittimberga – dovrebbe essere quasi scontata considerando che viviamo in un territorio straordinariamente ricco di bellezze naturali, spiagge incontaminate, mare limpido e un’alta vocazione turistica, questo era uno dei nostri obiettivi già prima di essere eletti e lo porteremo a termine, il nostro territorio lo merita e la nostra economia ne ha bisogno”. “La Bandiera Blu – sottolinea ancora il Primo Cittadino – andrà a valorizzare ancora di più il nostro territorio attraendo molti più turisti, il nostro obiettivo è quello di far diventare la nostra costa più ambita di quanto già lo sia, rivolgendoci ad un pubblico internazionale”. “Nell’ultimo anno – conclude la Vittimberga – abbiamo messo in campo tante iniziative in queste senso: abbiamo partecipato alla Fiera del Turismo di Rimini con uno stand comunale; abbiamo avviato l’iter per la candidatura del castello aragonese di Le Castella a Patrimonio Mondiale dell’Umanità; nei giorni scorsi abbiamo approvato il piano triennale per una strategia turistico – economica, grazie anche all’impegno degli Assessori al ramo Friio e Micalizzi. Senza dimenticare che da oltre dieci anni Isola Capo Rizzuto viene premiata dai pediatri italiani con il riconoscimento della Bandiera Verde”. E’ chiaro dunque, che il Sindaco Maria Grazia Vittimberga punta tutto sul turismo per risollevare l’economia del territorio.