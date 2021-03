Cutro (KR) – Sorpresi a vendere prodotti privi delle previste certificazioni: denunciati due giovani

I carabinieri della locale stazione hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria due 34enni siciliani, entrambi con pregiudizi di polizia, ritenuti responsabili di vendita di prodotti industriali con segni mendaci. In particolare i due uomini veniva sorpresi mentre erano intenti a vendere, sprovvisti di autorizzazione, delle confezioni denominate “kit multiuso per l’auto – per la casa – i giovani

disoccupati”, contenenti fazzoletti, cerotti, mascherina e una spugna, prive di documentazioni circa origine, provenienza e qualità. Tutte le confezioni dei kit sono state sequestrate.