Crotone – Revocata la convocazione del Consiglio Comunale del 31 marzo

Il presidente del Consiglio Comunale Giovanni Greco, in considerazione dell’ordinanza del Ministro della Salute del 26 marzo che pone la Calabria in zona rossa e l’ordinanza sindacale del 30 marzo avente oggetto misure di contenimento del contagio da coronavirus, ha revocato la convocazione del Consiglio Comunale programmato in sessione ordinaria in prima convocazione per il 31 marzo 2021 ed in seconda convocazione per il giorno 1 aprile 2021