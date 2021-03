Crotone – Divieto di vendita di alcolici e superalcolici nel fine settimana

Con propria ordinanza il sindaco Vincenzo Voce, recependo le indicazioni della Prefettura, per misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, ha disposto il divieto di vendita di alcolici e superalcolici negli esercizi pubblici dalle ore 18.00 alle ore 22.00 di sabato 6 marzo e domenica 7 marzo nelle zone del centro storico, piazza Umberto I e sul lungomare (tratto di via C. Colombo e via Gramsci compreso tra l’incrocio di via A. Piroso e l’incrocio di via Gallucci).

Ha disposto, inoltre, la chiusura dei rivenditori automatici di alcolici e superalcolici nelle medesime zone.

E’ consentito somministrare bevande analcoliche purché non siano servite in lattine e contenitori in vetro e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione e contrasto al Covid – 19.

Le misure, adottate di concerto con la Prefettura e la Questura, sono finalizzate ad evitare assembramenti che mettono a rischio la salute pubblica.