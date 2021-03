Crotone – Clima, lavoro e inclusione sociale: i temi dell’evento promosso dall’associazione nazionale Rinascimento Green

L’amministrazione, su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi, ha aderito alla iniziativa promossa dall’associazione nazionale Rinascimento Green che coinvolge i comuni della Calabria sui temi della transazione ecologica ed in particolare su clima, lavoro e inclusione sociale.

L’evento si terrà il 16 e 17 aprile in modalità digitale ed ha lo scopo di sostenere una politica di transizione ecologica integrale con l’obiettivo di realizzare un green new deal, un piano economico sociale in grado di affrontare la crisi ambientale e creare posti di lavoro sostenibili all’interno di un sistema economico fondato sulla sostenibilità ambientale e sull’equità sociale.

La finalità, a seguito dell’evento, è di arrivare a realizzare una proposta condivisa sul tema da sottoporre al Governo Regionale e Nazionale.

Ai lavori, a cui è dedicata una sezione alla quale parteciperà il sindaco Vincenzo Voce, interverranno, tra gli altri, il procuratore nazionale antimafia Cafiero De Raho, il sottosegretario al sud Dalila Nesci, gli assessori regionali all’ambiente, al lavoro e all’agricoltura, e si terranno in contemporanea in Calabria ed in Emilia Romagna per la condivisione di un unico percorso di partecipazione al programma di cambiamento.