Coronavirus, positiva al tampone rapido il sindaco di Isola Capo Rizzuto Maria Grazia Vittimberga

Il sindaco di Isola Capo Rizzuto Maria Grazia Vittimberga è risultata positiva al tampone rapido faringeo, in seguito alla presenza di lievi sintomi, e si trova al momento in quarantena in attesa del tampone molecolare. A darne notizia è lo stesso primo cittadino attraverso l’ufficio stampa del Comune. La notizia è stata diffusa per fare in modo che tutti coloro che hanno avuto contatti con il sindaco negli ultimi giorni si rechino al più vicino laboratorio per effettuare un test rapido.

Di conseguenza sono annullati tutti gli appuntamenti in programma oggi e per i prossimi giorni fino a nuova comunicazione. Per precauzione è rinviato anche il tavolo tecnico previsto per oggi pomeriggio, in quanto gli interlocutori principali hanno avuto contatti col primo cittadino nei giorni scorsi