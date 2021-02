La nuova puntata di “Freedom – oltre il confine” tornerà ad esplorare la Calabria

La sesta puntata della nuova stagione di “Freedom – oltre il confine”, programma di Roberto Giacobbo, che andrà in onda venerdì 12 febbraio su Italia1 a partire dalle 21,25 tornerà ad esplorare la Calabria. Le telecamere di Giacobbo, questa volta, racconteranno la storia del più famoso dinosauro italiano, uno dei più conosciuti dinosauri al mondo: Ciro. La sua eccezionalità è nel suo perfetto stato di conservazione che ha consentito alla paleontologia mondiale di capire molte cose sui signori incontrastati della Terra prima dell’era degli uomini. Il racconto di Roberto Giacobbo che da Pietraroja e da Benevento ripercorrerà tutte le tappe di questa clamorosa quanto fortuita scoperta, fino a Verona per sentire il racconto dei Todesco, la famiglia che nel 1980 ha salvato Ciro dalla distruzione. Ma non solo: per ricreare le atmosfere nelle quali i dinosauri hanno vissuto la troupe ha raggiunto la Calabria, andando a Isola Capo Rizzuto e nel Bosco dei Giganti della Sila, dove alcuni alberi altissimi si sono salvati dall’estinzione… anche questa volta grazie a una famiglia!

Si tratta della terza delle quattro puntate dedicate alla scoperta dello straordinario patrimonio storico e ambientale della nostra terra, tra misteri e leggende, realizzate anche grazie al supporto della Sezione Cinema e Spettacolo di Unindustria Calabria.

“Siamo lieti di aver potuto ospitare la troupe di Roberto Giacobbo per la realizzazione di un format televisivo in prima serata di altissima qualità. Un programma che offrirà la possibilità al pubblico di scoprire le bellezze dei nostri territori” commenta il Presidente della sezione Cinema e Spettacolo, Giuseppe Citrigno.