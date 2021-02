Crotone – Politiche sociali: consegnati materiali a supporto del Centro per la Famiglia

Una bella pagina per le Politiche Sociali è stata scritta questa mattina nella Casa Comunale a conclusione di un percorso che l’assessore Filly Pollinzi ha coordinato con l’ausilio del settore dell’Ente.

Sono stati infatti consegnati alla Cooperativa Noemi che gestisce il Centro per la Famiglia una dotazione di materiale destinato alla funzionalità dello stesso ed a supporto della meritoria attività che viene svolta tra cui 11 tablet, 7 termoscanner e dispositivi di protezione individuale (2000 mascherine).

La dotazione riviene dalla interlocuzione che l’amministrazione ha avuto con la Regione Calabria che ha chiesto all’Ente di individuare centri familiari presenti nell’ambito sociale di riferimento.

Il Comune ha pubblicato un avviso pubblico per la ricognizione dei centri al quale ha aderito la Cooperativa Sociale Noemi.

Al Comune sono stati poi consegnati i relativi materiali che questa mattina sono stati consegnati alle rappresentanti del Centro aderente dal sindaco Vincenzo Voce, dall’assessore Filly Pollinzi e dalla funzionaria dei servizi sociali Alessandra Mesoraca.

Questa iniziativa segue la comunicazione del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha riorientato alcune attività volte ad attivare tempestivamente una serie di iniziative a supporto dei centri per la famiglia in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid – 19.

“Ci siamo immediatamente attivati, non appena ricevute le relative comunicazioni, ed oggi in poco tempo, concludiamo questo percorso consegnando i materiali al Centro che ha aderito al nostro avviso pubblico. L’obiettivo dell’assessorato è quello di utilizzare tutte le opportunità e le risorse che possano essere di sostegno alle politiche sociali sul territorio. In quest’ottica stiamo lavorando in sinergia con le assistenti sociali dell’Ente” dichiara l’assessore Filly Pollinzi