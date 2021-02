Crotone – “Le parole hanno un peso”. L’invito alle scuole in occasione della Giornata Internazionale contro il bullismo

Il 7 febbraio è la Giornata Internazionale contro il bullismo e il cyberbullismo.

L’emergenza sanitaria in corso non consente l’organizzazione di eventi pubblici e tuttavia l’assessorato alle Politiche Sociali e l’assessorato alla Pubblica Istruzione intendono comunque promuovere una iniziativa, nel rispetto della normativa anti covid, che sia finalizzata a stimolare nei giovani alunni la consapevolezza rispetto ad un fenomeno che ha serie ripercussioni per il loro sviluppo.

Utilizzando proprio quegli strumenti tecnologici, il cui uso sbagliato, porta a situazioni di particolare disagio per gli adolescenti

E naturalmente attraverso il linguaggio, dando un adeguato valore al “peso delle parole”.

L’invito che l’assessore Via e l’assessore Pollinzi rivolgono a tutti gli istituti scolastici della città è quello di realizzare un videomessaggio in cui emergano proprio questi temi.

Videomessaggio che potrà essere inviato all’indirizzo di posta elettronica uffcomunicazione@comune.crotone.it per essere successivamente pubblicato sulla pagina social ufficiale del Comune “Città di Crotone”.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di sensibilizzazione che l’amministrazione sta mettendo in campo per contrastare un fenomeno particolarmente delicato e di grande attualità.