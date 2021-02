Crotone – Censimento delle associazioni culturali e degli artisti per la costruzione di una rete che valorizzi le attività culturali e le renda patrimonio comune

Su un tema fondamentale per il territorio quale la cultura è necessario fare quanto più possibile rete.

Su questa linea intende continuare ad operare l’amministrazione comunale ed a tale riguardo l’assessore alla Cultura Rachele Via ha previsto l’aggiornamento dell’elenco delle associazioni culturali e degli artisti che operano sul territorio cittadino in previsione della costituzione dell’Albo Comunale degli Artisti e dell’integrazione dell’Albo Comunale delle Associazioni Culturali

Due strumenti non solo finalizzati ad avere un censimento concreto ma soprattutto di dialogo costruttivo con quanti operano nel mondo della cultura in città.

Sul sito dell’Ente sono stati predisposti appositi modelli di iscrizione on line con varie tipologie di attività sia per quanto riguarda le associazioni che i singoli artisti.

L’obiettivo è di arrivare ad una rete ampia e condivisa che porti alla valorizzazione delle singole attività culturali per renderle patrimonio comune

L’invito dell’assessore Via è alle associazioni culturali di iscriversi alla piattaforma on line, ed anche quelle già iscritte all’Albo Comunale per un eventuale aggiornamento e naturalmente ai singoli artisti (arti visive, musicali, letterarie, etc.)