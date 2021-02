Crotone – Campagna vaccinale ed i temi della sanità cittadina nell’incontro con il commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale Sperlì

Continua il dialogo positivo tra l’Amministrazione e l’Azienda Sanitaria Provinciale con l’obiettivo comune della salvaguardia della salute dei cittadini.

Questa mattina, nella Casa Comunale, il sindaco Voce ha incontrato il commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale Domenico Sperlì

Incontro al quale hanno partecipato la vice sindaco Rossella Parise e l’assessore alla Tutela della Salute Carla Cortese.

Uno dei punti più importanti affrontati nel corso della discussione è quello relativo all’avvio della seconda fase della campagna vaccinale per l’emergenza Covid – 19 nel territorio cittadino dove sarà fondamentale la collaborazione tra le due realtà.

Il dr. Sperlì ha comunicato che entro fine mese partirà la vaccinazione degli ultra ottantenni e successivamente si proseguirà per fasce di età valutando le patologie dei soggetti.

Il Comune si è impegnato a fornire le liste anagrafiche relative ai soggetti che saranno sottoposti a vaccino al fine di accelerare questa delicata fase che interessa una fascia “fragile” della popolazione.

La discussione si è ampliata anche su altri temi che sono stati già oggetto di confronto tra gli enti e sui quali il dr. Sperlì ha fornito rassicurazioni circa l’attenzione e l’impegno dell’Azienda.

In particolare sul reparto di medicina nucleare si è alla conclusione dell’iter per la prossima riapertura sottolineando l’importanza dello stesso per il territorio crotonese.

Si è ribadita, inoltre, l’opportunità, vista l’esigenza territoriale, della istituzione della sezione di emodinamica all’interno del reparto di cardiologia per la quale l’Azienda si sta impegnando attraverso un confronto costruttivo con la Regione.