Coronavirus, positiva una dipendente del Comune di Crotone: palazzo chiuso e sanificato

A seguito del riscontro della positività al Coronavirus di una dipendente, non in servizio in questi giorni, sono state immediatamente attivate dal sindaco Voce tutte le procedure del caso.

Sono stati sottoposti a tampone rapido, a cura del dott. Martucci del Suem 118 a titolo volontario, tutti i dipendenti del settore interessato il cui esito è stato negativo.

Il sindaco ha inoltre disposto la chiusura del palazzo Comunale per la relativa sanificazione dei locali che è attualmente in corso