“Annibale” è il nuovo singolo degli Statale 107 bis

Il 12 febbraio 2021 uscirà il nuovo singolo del gruppo Statale 107 bis.

“Annibale”, il brano presentato ufficialmente al pubblico a settembre 2020 sul prestigioso

palcoscenico del teatro Ariston di Sanremo, è pronto a conquistare le piattaforme digitali.

L’anno appena trascorso ci ha mostrato un progresso indifeso davanti alle forze naturali e dei

governi sordi agli allarmi che da dieci anni vengono lanciati a più riprese dalla scienza riguardo ai

rischi collegati alle diffusioni pandemiche. Della forza dei virus, di quello che è stato e che ancora

non è passato, tutto il mondo ne ha ora esperienza diretta.

L’insegnamento da trarre secondo gli Statale 107 bis è rivolto principalmente ai potenti: “ciò che

non uccide fortifica” non è un adagio che può applicarsi al governo delle nostre città, non tutto può

essere esperito direttamente e prevenire è un dovere quando la cura non si conosce.

Eppure, secondo, Noam Chomsky, uno dei più prolifici scienziati del nostro tempo, intervistato

dalla HLS (Harvard Law School), i tragici avvenimenti di questo periodo sono solamente un

assaggio di quello che l’umanità si troverà a fronteggiare se chi governa non prenderà seriamente in

considerazione gli studi scientifici riguardo al surriscaldamento globale.

Bisogna riconnettersi alla natura e al più presto e “Annibale” parla di questo: di fare tesoro delle

iniezioni di Africa che la storia sta regalando alla nostra Calabria; prendere ispirazione diretta dalle

sue genti, avere voglia di comprendere e fare propria la loro connessione più intima con il mondo

che viene prima e dopo gli esseri umani. Il brano degli Statale 107 bis è un inno alla ricerca della

conoscenza, o, più semplicemente, alla curiosità.

Il 12 Febbraio “Annibale” uscirà accompagnato dal video: un mash-up di opere dell’artista Min Liù

creato da Nello Chinnì.

Buon ascolto e buona visione.

Riconoscimenti

Testo/Musica/Composizione/Arrangiamento: Statale 107 bis

Produzione: MusiC – Reparto Dischi (Santa Severina – KR)

Registrazione: Gustavo Tigano (voce e t-sax); Sabrina Zumpano (voce); Giuseppe “Romano”

Aiello (chitarre); Marco “Ugo Foscolo” Locanto (tastiere); Alessandro “MaestrALE” Facente

(tromba e cori); Giuseppe “TAV” Tavernese (a-sax); Salvatore “Sax” Locanto (basso e cori); Nello

Chinnì (batteria); Rosario Bonofiglio (percussioni); Stefania Demasi (cori).

Canali Ufficiali

www.statale107bis.it

https://www.youtube.com/user/StradaStatale107bis

https://www.facebook.com/statale107bis/

https://www.instagram.com/statale107bis/?hl=it



https://statale107bis.bandcamp.com/