Vìola i domiciliari, arrestato 40enne nel Crotonese

I carabinieri della stazione di Isola Capo Rizzuto, comune in provincia di Crotone, hanno dato esecuzione all’ordinanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, con quella della custodia cautelare in carcere, emessa dal tribunale di Crotone a carico di un 40enne del luogo. Il provvedimento scaturisce dall’inosservanza della misura cautelare cui l’uomo era sottoposto e dalle denunce presentate dal congiunto per maltrattamenti. L’uomo è stato trasferito al carcere di Crotone.