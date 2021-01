Sculco: “Guardiamo con un po’ più di ottimismo al futuro dell’aeroporto di Crotone”

Si è svolta oggi, nei locali dell’aerostazione Pitagora di Pitagora, un

importante tavolo tecnico che ha visto riunito le rappresentanze

istituzionali del territorio con il presidente di Sacal, Giulio De

Metrio, e l’assessore regionale ai Trasporti, Domenica Catalfamo.

È stato un incontro fattivo, nato dall’esigenza di confrontarsi sulle

sorte dell’aeroporto di Crotone dopo la cancellazione da parte di

Ryanair dei voli da e per Bergamo e Bologna.

Devo dire, con sincerità, che esco dall’incontro con ottimismo, non solo

per gli investimenti che, grazie ai fondi messi a disposizione dalla

Regione, si possono effettuare sull’infrastruttura pitagorica, ma,

soprattutto, perché abbiamo registrato, con questo nuovo presidente, un

cambio di atteggiamento della Sacal e soprattutto una maggiore

attenzione per il nostro scalo.

Le parole del presidente De Metrio sono state chiare: la Sacal non ha

alcuna intenzione di rinunciare a Crotone, anzi sta cercando di

programmarne il rilancio del nostro aeroporto in attesa della fase post

pandemica.

A fine marzo, finalmente, sarà presentato il piano industriale

dell’aeroporto di Crotone, nel frattempo è tutto pronto per cantierare i

quasi 4 milioni e mezzo messi a disposizione dalla Giunta regionale che

serviranno al prolungamento della pista, al collaudo del sistema ILS

(sistema di atterraggio strumentale) e alla messa in sicurezza del

sedime aeroportuale.

Per impegnare queste risorse si è, solamente, in attesa del parere della

Comunità Europea che dovrebbe dare il proprio via libera considerando

questi investimenti non come “aiuto di stato”.

Il prossimo passo è la “rimodulazione” del bando per gli oneri di

servizi, andato deserto a dicembre, che andrà ripresentato cercando di

trovare il modo di renderlo più “accattivante” per le compagnie aeree.

Durante l’incontro, ho voluto sottolineare che l’aeroporto di Crotone ha

tutte le carte in regola per cercare uno sviluppo che vada al di là del

traffico passeggeri, con l’attività merci e con quella di rimessaggio,

ma anche con la semplice riattivazione dell’Aeroclub, che nel passato è

stato un vero e proprio fiore all’occhiello di questo territorio, e

creando una sinergia con gli Istituti nautici-aeronautici della

Calabria.

Posso tranquillamente affermare che è stato un incontro proficuo, nel

quale le rappresentanze istituzionali del territorio hanno potuto

rappresentare appieno le esigenze della nostra comunità e confrontarsi

con il presidente di Sacal sul futuro dell’infrastruttura più strategica

della costa ionica.

On. Flora Sculco