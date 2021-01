Meeting online aeroporto di Sant’Anna di Crotone

L’aeroporto come oasi del turismo! Da una idea dell’imprenditore Vincenzo Gentile in stretta collaborazione con Silvestro Parise Vice Presidente dell’Associazione Culturale Leonardo da Vinci nasce e cresce un evento on line che può e deve divenire una opportunità di conoscenza e pungolo. Sabato 30 gennaio p.v. alle 15.00 sulla pagina FB del Comitato Cittadino Aeroporto Crotone si svolgerà un meeting per comprendere come e quando si potranno rivedere dei voli da e per Sant’Anna e soprattutto come la storia dell’Aeroporto Pitagora possa trarre spunti programmatici a partire dalle esperienze positive come quelle dei voli da e per Norimberga.

Il parterre è dunque ricchissimo ed il giornalista Procolo Guida avrà il suo da fare per riuscire a moderare gli interventi così numerosi e prestigiosi:

On. Fausto ORSOMARSO

Assessore Regione Calabria

Turismo e Attività Produttive

Dr. Michael HUPE

Direttore Aereporto Norimberga

RA Dr. Günter KREUZER

C. Consolato Generale d’Italia a Norimberga

Giuseppe FUSARO

Imprenditore, Scrittore Pers. Pubblico di Norimberga

Alfio PUGLIESE

Comm. Camera di Commercio I.A. Catanzaro – Crotone Vibo Valentia

Vincenzo GENTILE

Imprenditore , Promoter Event

Antonio MANFREDI

Direttore Villaggio TH RESORT LE CASTELLA

Silvestro PARISE

Vice Presidente Ass. Culturale Leonardo da Vinci

Resp. contatti con l’esterno e la Germania

Giuseppe MARTINO

Presidente Comitato Cittadino Aeroporto Crotone

Loris ROSSETTO

Presidente Associazione Amici del Tedesco