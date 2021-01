Isola Capo Rizzuto – Lasciano braciere acceso tutta la notte: un morto ed un intossicato da esalazione da fumo

Militari della Tenenza Carabinieri sono intervenuti in via Napoli, in un’abitazione ove, verosimilmente a causa di intossicazione dovuta ad un braciere acceso durante la notte nella camera da letto, decedeva un soggetto gambiano e riportava un’intossicazione da fumo un altro cittadino senegalese. Quest’ultimo è stato trasportato dal servizio 118 presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Crotone. Indagini in corso a cura della Tenenza Carabinieri di Isola di Capo Rizzuto..