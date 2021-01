Eccellenze in Digitale 2020/2021 – Webinar gratuito per lavoratori e imprese

L’attuale crisi, causata dalla diffusione del Covid-19, ha mostrato quanto sia fondamentale per le imprese essere al passo con l’evoluzione digitale in atto, per continuare la propria attività e farla crescere.

A tal proposito la Camera di Commercio di Crotone propone, in collaborazione con il suo Punto Impresa Digitale (PID), il progetto Eccellenze in Digitale 2020-2021. Il progetto ha l’obiettivo di aiutare le imprese italiane a far crescere le competenze dei propri lavoratori sulle tematiche digitali di base e sull’uso di strumenti digitali; competenze sempre più essenziali soprattutto per superare la seconda ondata pandemica che stiamo vivendo.

“Il digitale è una straordinaria opportunità per la crescita e la creazione di occupazione nel nostro territorio, – è il commento del Commissario Straordinario della Camera di commercio di Crotone Alfio Pugliese– pertanto invito tutte le attività economiche a partecipare al progetto Eccellenze in digitale. Da anni la Camera di Commercio di Crotone investe nello sviluppo di competenze realizzando corsi di formazione specifica sulle tematiche del digitale. Il progetto Eccellenze in Digitale è un esempio concreto di come le imprese crotonesi possano sfruttare le opportunità offerte dal web per diventare più competitive, crescere sui mercati internazionali e soprattutto rialzarsi dalla crisi causata dal Covid19”.

Il progetto è caratterizzato da una serie di incontri formativi gratuiti per imparare e conoscere gli strumenti online, il prossimo incontro si terrà il 10 febbraio 2021, dalle ore 10:30, utilizzando la piattaforma GOOGLE MEET.

Il webinar è rivolto alle imprese della provincia di Crotone, dipendenti o tirocinanti, liberi professionisti, studenti e disoccupati che desiderano migliorare le proprie competenze per favorire un utilizzo consapevole ed efficace del marketing digitale.

Le tematiche del webinar saranno:

– Costruire una prima presenza online disintermediata partendo da zero e farsi trovare;

– Costruire e rafforzare la propria comunicazione online: SEO e Content Strategy con focus su strategie local e temi di valore in risposta al Covid-19.

La partecipazione è subordinata alla registrazione attraverso il seguente FORM (https://forms.gle/zmbXeBumQjQ4863t9).

Tutte le informazioni sul progetto sono disponibili sul sito www.eccellenzeindigitale.it, nonché nella sezione dedicata del sito della Camera di Commercio di Crotone. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Punto Impresa Digitale della Camera di commercio di Crotone ai numeri 0962.6634225-204-231 o via email all’indirizzo pid@kr.camcom.it.