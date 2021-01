Crotone – Tavolo di garanzia problematica Abramo Customer Care

Si è tenuto, nella Sala Consiliare, così come era stato previsto alla sua istituzione attraverso appuntamenti cadenzati per avere il più ampio coinvolgimento delle realtà istituzionali e sociali, il Tavolo di Garanzia promosso dal Comune di Crotone sulla problematica Abramo Customer Care con la partecipazione della deputazione parlamentare composta dall’on. Sergio Torromino, l’on. Elisabetta Barbuto e la senatrice Margherita Corrado, l’assessore al Lavoro della Regione Fausto Orsomarso, la proprietà rappresentata dal direttore generale Giovanni Orestano, i sindacati, il presidente del Consiglio Comunale Giovanni Greco, l’assessore comunale alle Attività Produttive Luca Bossi in rappresentanza del sindaco e della Giunta, i consiglieri comunali, l’avv. Giuseppe Donnici esperto di procedure di concordato ed, in collegamento, il sottosegretario Anna Laura Orrico.

Si continua a mantenere alta l’attenzione a tutela dei lavoratori di una azienda importante per l’economia territoriale.

Le istituzioni e le forze sociali sono compatte nel manifestare vicinanza ai lavoratori e non lasciare nulla di intentato a difesa di tante famiglie.

La proprietà ha comunicato che, a fronte di diversi contatti con vari concorrenti, è arrivata una offerta concreta da parte del Fondo Heritage con istanza depositata al Tribunale di Roma.

E’ emerso, quindi, l’impegno da parte del Tavolo a richiedere l’istituzione di una unità di crisi presso il Ministero dello Sviluppo Economico per seguire direttamente e da vicino l’attuazione di questo percorso di transizione.

L’assessore Bossi ha rimarcato la necessità di avere evidenza di un piano strategico da parte del citato proponente che sia orientato a tutelare la forza lavoro, a offrire garanzie per la continuità a medio e lungo termine dell’esercizio e di rilanciare le competenze anche in vista di una riqualificazione orientata a cogliere le opportunità offerte dal recovery plan.

Il tavolo si aggiornerà nuovamente venerdì 29 gennaio così come proposto dall’on. Barbuto che insieme ai suoi colleghi seguono da vicino la vicenda anche in sede ministeriale e che continuano, insieme a tutte le parti coinvolte, a tenere alta l’attenzione.

I sindacati hanno espresso particolare apprezzamento per l’istituzione del Tavolo di Garanzia e per il lavoro comune che si sta conducendo.