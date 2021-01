Crotone – Incontro con il neo commissario dell’Azienda Sanitaria Provinciale Domenico Sperlì

Questa mattina, nella Casa Comunale, il sindaco Vincenzo Voce ha incontrato il nuovo commissario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone Domenico Sperlì.

All’incontro ha partecipato l’assessore alla Tutela della Salute Carla Cortese.

Uno dei temi centrali del colloquio è stato quello dell’emergenza pandemica.

Entrambe le parti hanno concordato sulla necessità di proseguire il proficuo rapporto già in atto al fine di sostenere gli sforzi che si stanno compiendo per contrastare l’emergenza da Covid – 19.

In particolare proseguire il percorso virtuoso della campagna vaccinale che già vede l’Azienda Sanitaria di Crotone prima in Calabria per la somministrazione dei vaccini.

Sinergia opportuna anche per intensificare, insieme a tutti i sindaci del distretto socio sanitario di Crotone, l’azione congiunta per dare le giuste risposte in materia di servizi sanitari nel territorio crotonese.

Questo di oggi è solo il primo degli appuntamenti a cui seguiranno ulteriori incontri al fine di continuare operativamente il rapporto sinergico tra gli Enti avente come finalità la tutela della salute pubblica e l’ottimizzazione dei servizi sanitari