Cotronei – La Giunta comunale approva il progetto esecutivo del parco giochi “Il mondo incantato di Ienortoc”

La Giunta comunale, presieduta da Nicola Belcastro, ha approvato in ogni sua parte il progetto esecutivo redatto dall’architetto Tatjana Saveria StefankkaGrüebler e riguardante i lavori di realizzazione di un parco giochi comunale posto nel centro cittadino. Subito dopo, il competente ufficio tecnico comunale ha provveduto ad affidare i lavori che sono già in fase avanzata.

Si tratta, in particolare, di uno spazio a servizio dei più piccoli, individuato all’interno della villa comunale di via Vallone delle Pere,che già in passato è risultata destinata a tale scopo. Un parco giochi inclusivo denominato “Il mondo incantato di Ienortoc” che vuole offrire ai bambini, come a tutti i fruitori, un ambiente stimolante, interattivo e multifunzionale ove socializzare e giocare tutti assieme.

L’importo definitivo dell’opera è pari a euro 250.000,00 (tale somma è stata contratta a prestito con la Cassa DD. PP. Spa); importo necessario sia per i lavori sia per l’acquisto dei giochi e, ancora, per gli interventi di messa in sicurezza e per la fruibilità dell’intera area.

Il parco giochi, inoltre, risulta conforme agli strumenti urbanistici e, tra le altre cose, ricade in un’area di proprietà comunale al momento sottoutilizzata che, grazie all’intervento, sarà recuperata e valorizzata.

Particolare soddisfazione esprime il sindaco Nicola Belcastro: «La richiesta di un parco giochi funzionale è stato ed è una richiesta che viene dalla cittadinanza. Più volte si è provveduto a richiedere un contributo alla regione – che ha finanziato tantissimi progetti presentati dal comune – senza alcun riscontro. Si realizza un altro importante tassello che, insieme con i lavori per la realizzazione di abitazioni per le giovani coppie, adeguamento della scuola materna centro, realizzazione della scuola elementare centro, costruzione dello stabilimento termale, realizzazione del collettore fognario Sila-Cotronei e tantissimi altri ancora, rappresentano il più importante piano di investimenti in opere pubbliche mai realizzato a Cotronei, grazie anche all’ottima capacità progettuale del Comune ed alla grande sensibilità della Regione Calabria che con il presidente Oliverio ha finanziato tutto il piano di investimenti sopra accennato».